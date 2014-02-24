Медведев засомневался в легитимности "ряда органов власти" в Украине

"Строго говоря, сегодня там общаться не с кем, легитимность целого ряда органов власти, которые там функционируют, вызывает большие сомнения", - сказал Медведев журналистам.

"Некоторые наши иностранные партнеры считают иначе. Не знаю, какую конституцию они читали, но это какая-то аберрация сознания, когда легитимным называется то, что по своей сути является результатом вооруженного мятежа", - добавил Медведев.