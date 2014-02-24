Медведев засомневался в легитимности "ряда органов власти" в Украине
14:37, 24 февраля 2014Политика
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Москва сейчас не видит, с кем можно было бы вести диалог в Украине, легитимность целого ряда органов власти вызывает сомнения, а признание их со стороны некоторых стран - это искажение реальных фактов, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Строго говоря, сегодня там общаться не с кем, легитимность целого ряда органов власти, которые там функционируют, вызывает большие сомнения", - сказал Медведев журналистам.
"Некоторые наши иностранные партнеры считают иначе. Не знаю, какую конституцию они читали, но это какая-то аберрация сознания, когда легитимным называется то, что по своей сути является результатом вооруженного мятежа", - добавил Медведев.
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