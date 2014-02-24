На Майдане вместо плаката с Тимошенко повесят фотографии погибших активистов

На Майдане собираются снять баннер с изображением лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко и установить на его месте баннер с фотографиями погибших активистов Майдана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом со сцены Майдана заявил один из активистов.

Он зачитал записку с такой просьбой, и относительно этой просьбы одобрительно отозвались люди перед сценой.

Активист сказал, что новый баннер с фото погибших майдановцев уже печатается.

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На Майдан Незалежности, на улицы Институтскую и Грушевского люди продолжают приносить цветы и приходят, чтобы почтить память погибших активистов Майдана. Люди несут цветы просто на баррикады, там горят поминальные свечи, люди молятся и скорбят по погибшим.

Активисты не планируют разбирать баррикады на Майдане и прилегающих улицах, напротив, за последние дни баррикады еще больше укрепили, в частности перед баррикадами стоят противотанковые ежи (сваренные из металлической арматуры крест-накрест конструкции, препятствующие проезду тяжелой военной техники).