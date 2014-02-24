Госбюджет Украины разграблен, Украина доведена до банкротства - Яценюк

Как передает корреспондент УНИАН, об этом лидер фракции “Батькивщина” Арсений Яценюк заявил на заседании Согласительного совета.

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«Вчера я получил информацию из Национального банка Украины, из Государственного казначейства Украины о том, что государственная казна разграблена, страна доведена до банкротства», - сказал Яценюк.

Он отметил, что “теперь понятно, за какие деньги строилось Межгорье и все остальное”.

Вместе с тем Яценюк не назвал никаких показателей, по его словам, “невероятного бюджетного дефицита не до конца текущего года, а до конца текущего месяца”.

Он отметил, что на сегодня зарплаты бюджетникам задержаны на 10 дней.

“Платить долговые обязательства нечем”, - добавил лидер фракции «Батькивщина».

Он подчеркнул, что сейчас “очень важная задача - удержать банковскую систему, и для этого есть резервы, в том случае, если центральный банк, в первую очередь, будет взят под контроль новой властью, и во вторую очередь будет выполнять те задачи, которые стоят перед ним относительно стабильности национальной денежной единицы, недопущения инфляции”.

Яценюк отметил, что сейчас Украине необходима помощь Западного мира, и немедленно нужно возобновить программу сотрудничества с МВФ.

По словам Яценюка, он разговаривал с министром финансов США, который после встречи «Большой двадцатки» информировал, что “процесс финансовой поддержки Украины запущен, и все зависит от того, как быстро мы сформируем действительно правительство народного доверия”.