Кернес призывает правоохранителей обеспечить порядок в Харькове

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета.

«Харьков вне зоны конфликта, силовое разрешение конфликта позади, и здесь никто не должен пострадать. У милиции и других подчиненных временному главе МВД есть все возможности и полномочия мирно разрешить эту ситуацию и возобновить нормальную жизнь на площади», - отметил Кернес.

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Мэр обратил внимание, что в Харькове сторонники Майдана блокируют вход в обладминистрацию и угрожают разрушить памятник Ленину.

В то же время в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации отметили, что брифинг губернатора Михаила Добкина, который планировалось провести в пресс-центре ОГА в 11.00, переносится. Место и время, на которое перенесен брифинг, не сообщается.

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Как передает корреспондент УНИАН, сейчас перед входом в Дом советов дежурят активисты Евромайдана, которые намерены не пускать в здание Добкина. Активисты требуют отправить губернатора в отставку.