СМИ: Партию регионов возглавит Тигипко

Об этом сообщает КоммерсантЪ-Украина со ссылкой на источники в партии.

"Кадровые изменения в партии обязательно будут, ее возглавит Сергей Тигипко. Виктора Януковича и Николая Азарова из партии исключат", - сообщили изданию сразу два представителя ПР.

По данным Коммерсанта, в ближайшее время Тигипко инициирует съезд для переизбрания главы партии Николая Азарова.

Менять руководство фракции, в том числе ее председателя Александра Ефремова, в ПР пока не планируют.

Читайте также От Партии Регионов в президентских выборах может участвовать Тигипко"Фракция продолжает существовать, мы будем работать в оппозиции",— объявил заместитель главы фракции ПР Сергей Тигипко.

Как известно, за выходные из фракции Партии регионов вышли 78 из 209 народных депутатов.