В Крым прибыли Аваков и Наливайченко
Уполномоченный Верховной Рады по контролю за деятельностью СБУ Валентин Наливайченко и и.о. министра внутренних дел Арсен Аваков прибыли в Крыму вчера вечером.
Как передает корреспондент УНИАН, самолет сел в аэропорту Симферополя.
"Рабочая поездка очень короткая", - сказал Наливайченко журналистам. "Мы обещали на доверии сработать, по-другому, без оружия, без охраны", - отметил он.
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"Мы здесь проводим определенную работу. Ничего сенсационного не происходит", - добавил Аваков.
По словам Наливайченка, в мирное время никакие спецмероприятия не нужны, "страна возвращается к миру. Возвращается с войны".
"Важно никого не провоцировать лишними эмоциями. Ситуация должна быть такой, чтобы не повторялась картина противостояний, которая у нас возникла в Киеве, когда власть пошла против народа. Вот этого нельзя делать. Путем мирного диалога мы сможем привести все в состояние покоя", - сказал Аваков.
На просьбу журналистов прокомментировать ситуацию в Севастополе, где его жители на митинге 23 февраля избрали себе мэра, Наливайченко заявил: "Политикой не занимаемся".