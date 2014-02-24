Вакарчук призывает украинцев не делить кандидатов в президенты на "свой-чужой"

По его словам, нужно, чтобы то, за что стоял и стоит Майдан, не было заговорено в кулуарах и не было похоронено хитрыми схемами, сообщает ТСН.

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Вакарчук говорит, что в среднем низкий интеллектуальный уровень нации в украинской политике позволил врзникнуть такой фигуре как Виктор Янукович. Поэтому каждый человек, который будет выбирать кандидата на предстоящих парламентских и президентских выборах, должен делать осознанный выбор, не пользуясь понятиями "свой-чужой" или хорошим внешним видом политика.

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Певец убежден, что каждый украинец во время избирательных процессов должен стать экспертом в сфере культуры, экономики, образования и т.д.