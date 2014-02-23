Тигипко попросил СБУ и МВД защитить членов ПР от преследований

Об этом сообщает пресс-служба политика в Facebook.

"Люде, виновных в преступлениях и злоупотреблениях, должен наказывать суд. Украина - демократическое государство, и люди не должны преследоваться за свою политическую принадлежность. Любая дискриминация недопустима. А тем более неприемлемым является необоснованное насилие в отношении членов партии", - сказано в сообщении.

Кроме того, Тигипко отмечает, что все, кто в своих действиях перешагнул границы закона, морали и человечности, должны быть наказаны, какую бы сторону противостояния они не занимали.

И добавляет: "Но исключительно в рамках закона".