Тигипко попросил СБУ и МВД защитить членов ПР от преследований
18:19, 23 февраля 2014Политика
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Народный депутат Украины от Партии регионов Сергей Тигипко обратился в Службу безопасности Украины и Министерство внутренних дел с просьбой защитить членов ПР от посягательств на их жизнь и здоровье.
Сергей Тигипко просит СБУ и МВД защитить регионалов
Об этом сообщает пресс-служба политика в Facebook.
"Люде, виновных в преступлениях и злоупотреблениях, должен наказывать суд. Украина - демократическое государство, и люди не должны преследоваться за свою политическую принадлежность. Любая дискриминация недопустима. А тем более неприемлемым является необоснованное насилие в отношении членов партии", - сказано в сообщении.
Кроме того, Тигипко отмечает, что все, кто в своих действиях перешагнул границы закона, морали и человечности, должны быть наказаны, какую бы сторону противостояния они не занимали.
И добавляет: "Но исключительно в рамках закона".
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