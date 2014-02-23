В Украину планируются визиты высокопоставленных американских чиновников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал посол США сказал в интервью журналистам.

«Я сейчас не могу сделать какое-то конкретное объявление о визите, но думаю, что после леди Эштон и кого-то из европейских партнеров вы увидите и визиты высокопоставленных американских правительственных чиновников», - отметил Пайетт.

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Он отметил, что США будут тесно сотрудничать как с Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и безопасности политики Кэтрин Эштон, так и с другими европейскими партнерами.

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Посол призвал интерпретировать тот факт, что он и председатель Представительства ЕС в Украине Ян Тобинский вместе встречались сегодня с экс-премьер-министром Юлией Тимошенко, иллюстрацией того, США «сотрудничали и в дальнейшем тесно будут сотрудничать и координировать свои действия» со своими европейскими партнерами.