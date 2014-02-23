В Донецке неизвестные взломали дверь и разгромили офис партии «УДАР»

Об этом УНИАН сообщил руководитель Донецкой облорганизации партии «УДАР» Егор Фирсов.

«В офисе взломали входную дверь, все разбили, разгромили, забрали компьютеры, 34 ноутбука с избирательной кампании, сейф украли, в котором были уставные документы и чуть больше 2 тыс грн», - сказал глава парторганизации.

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Он добавил, что офис находится в подвальном помещении торгового центра, и партийцы обнаружили произошедшее сегодня утром.

По словам Фирсова, вызванная на место происшествия милиция все зафиксировала и провела необходимую оперативную работу.