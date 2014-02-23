Лукашенко заверил, что Захарченко и Курченко в Беларуси нет - Кличко
15:53, 23 февраля 2014Политика
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что бывшего министра внутренних дел Украины Виталия Захарченко и бизнесмена Сергея Курченко нет на территории Беларуси.
Лукашенко божится, что Курченко и Захарченко в Беларуси нет
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии “УДАР”, об этом заявил лидер партии Виталий Кличко.
"Я сегодня звонил Президенту Лукашенко с тем, чтобы Беларусь передала Украине Захарченко и Курченко, которые, по сообщениям СМИ, находятся в этой стране. Президент заверил, что этих людей не было и нет на территории Беларуси", - сказал Кличко.
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Он отметил, что сегодня нужно за горячим следам найти и вернуть всех государственных преступников, которые должны и будут отвечать за то, что сделали против людей и страны.
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