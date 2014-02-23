В Керчи митингующие сорвали украинский флаг и мэрии и повесили российский

С утра на митинг собралось около 200 человек. Вскоре количество людей на площади стало быстро увеличиваться. Появились Георгиевские флаги, флаг партии «Русское единство», пишет kerch.com.ua.

Митингующие развернули плакаты «Позор интервенции», «Нет майдаунам», «Беркут герои», «Крым за мир!», «Фашизм не пройдет!».

Собравшиеся почтили минутой молчания погибших в Киеве сотрудников милиции и стали обсуждать возможность перемещения к исполкому чтобы там водрузить российский флаг.

Собравшись у центрального входа здания горисполкома, митингующие стали скандировать «Керчь-Крым! Мы хотим к России!». К людям вышел мэр города Олег Осадчий и попытался их успокоить, но его заглушили криками «Россия!».

Мэр не соглашается повесить флаг на здание исполкома и просить людей успокоиться и не делать этого. Толпа в ответ обвиняет его в предательстве. «Это территория Украины, Крыма. Вот вам флаг Крыма», - говорит мэр.

Организатор митинга пытается образумить толпу: «Если мы повесим флаг на исполком, станет ли исполком российским? Нет!» Людей слишком много, они не слышат, кричат.

В итоге люди сами спустили флаг Украины с флагштока и приносят флаг России. Им препятствует мэр, милиция, некоторые люди, женщины. Флаг Украины то спускают, то поднимают. У флагштока возня. Пошли беспорядки. Милиция обступает кольцом. Флаг Украины сорвали с флагштока. Люди напирают на милицию, которая выстраивается в кольцо вокруг флагштока.

В итоге митингующим удалось на одном флагштоке поднять флаг Крыма и России.