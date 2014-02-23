Адвокат журналиста "Дорожного контроля" Дзиндзи освобожден из-под ареста
Сегодня освобожден из-под ареста адвокат Смалий.
Об этом сообщил на заседании парламента уполномоченный Верховной Рады по контролю за деятельностью Генпрокуратуры Олег Махницкий.
Он отметил, что он выпущен на свободу.
"Это последний арестованный адвокат Дзиндзи Смалий", - подчеркнул Махницкий.
Как сообщал УНИАН, адвокат Смалий был задержан 9 декабря 2013 года по обвинению в покушении на жизнь судьи Шевченковского райсуда столицы во время рассмотрения дела журналиста "Дорожного контроля" Андрея Дзиндзи.
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Судом Смалию была избрана мера пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей в Лукьяновском СИЗО.
4 февраля Апелляционный суд Киева отказал защите Смалия в открытии производства относительно изменения ему меры пресечения.