УПЦ КП призвала к немедленному созданию единой Поместной Православной Церкви

Об этом говорится в обращениях Синода УПЦ КП о необходимости безотлагательного преодоления разделения Православной Церкви в Украине. Как сообщает Религиозно-информационная служба Украины (РИСУ), одно обращение направлено в УПЦ (Московского Патриархата), второе - части епископата УАПЦ.

Как отмечает Синод УПЦ КП: «В этот трагический и судьбоносный момент истории украинского народа как никогда очевидна необходимость преодолеть раздел Православной Церкви в Украине, который длится уже более 20 лет, и образовать в Украине единую Поместную Украинскую Православную Церковь».

«Существующий раздел тесно связан с разделом в обществе, питает его и подпитывается от него. Единая Поместная Церковь должна и могла бы играть мощную миротворческую и объединяющую роль в обществе, способствовать взаимопониманию между различными силами, недопущению разжигания вражды на национальной, религиозной, региональной, языковой основе», - отмечает Синод УП КП.

В УПЦ КП призывают епископат и духовенство УПЦ МП: «Нам следует отбросить все прежние обиды и оставить в прошлом споры. Необходимо немедленно начать диалог об объединении в единую поместную православную церковь. Убеждены, что Вселенский Патриарх и большинство других Поместных Православных Церквей с радостью примут наше совместное решение о преодолении в Украине церковного раздела и признают автокефалию единой УПЦ».

Синод УПЦ КП также обратился к епископам УАПЦ: Митрополиту Макарию и возглавляемой им Львовской епархии, митрополиту Андрею и возглавляемой им Ивано-Франковской епархии, к приходам Тернопольской епархии и другим приходам УАПЦ. «Мы обращаемся непосредственно к тем, кто представляет реальную полноту УАПЦ - ко Львовской и Ивано-Франковской епархии УАПЦ во главе с их архиереями, к приходам УАПЦ в Тернопольской и других областях Украины с призывом - безотлагательно начать процесс объединения. Ждем ваших предложений и открыты к конструктивному диалогу с целью как можно скорее преодолеть непонятный для прихожан и неоправданный раздел между нами», - отметили в УПЦ КП и добавили, что гарантируют сохранение в составе Киевского Патриархата целостности структуры Львовской и Ивано-Франковской епархии УАПЦ во главе с их нынешними архиереями. Что касается Тернопольской епархии УАПЦ, то ее структура определяется в соответствии с волей ее духовенства.

«От слов о необходимости объединения необходимо переходить к делам, ибо только по делам видна искренность нашего общего желания прекратить раздел Церкви в Украине», - подчеркнули в УПЦ КП.