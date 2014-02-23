Рада запретит выезд за границу должностных лиц, подозреваемых в совершении преступлений

Как передает корреспондент УНИАН, текст проекта постановления размещен на сайте парламента.

Постановлением предусматривается с целью предотвращения избежания ответственности лиц, в отношении которых есть подозрение в совершении уголовных правонарушений, обязать Государственную пограничную службу Украины не допустить выезд за границу государственных служащих, должностных лиц центральных органов исполнительной власти Украины и руководителей этих органов, их заместителей, руководителей подразделений.

Также в проекте постановления отмечается, что в случае попытки пересечения государственной границы указанными лицами, Госпогранслужба обязана безотлагательно информировать об этом Верховную Раду Украины, Министерство внутренних дел, Службу безопасности Украины и Генеральную прокуратуру.