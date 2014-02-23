Мирошниченко выступил за вступление ПР в новое большинство в Раде

Такое мнение высказал народный депутат Юрий Мирошниченко в эфире 5 канала.

«В течение десяти дней, как была опубликована и фактически вступит в действие Конституция в редакции 2004 года, должна образоваться должна образоваться коалиция, то есть новое большинство, и должно быть сформировано новое правительство - это важно и потому, что экономика требует немедленного вмешательства и управляемости", - объяснил Мирошниченко.

"В новом большинстве мы безусловно будем видеть УДАР, «Батькивщита» и «Свободу». Что касается Партии регионов - с точки зрения единства страны по моему убеждению, было бы очень важно, чтобы Партия регионов стала членом этой коалиции. Потому что это было бы определенными потерями для нас электоральными, но это было бы залогом того, что Восток чувствовал, что он не является обособленное, что он не является проігногорованным. Но фракция будет определяться и мое мнение будет в меньшинстве», - заявил Мирошниченко.