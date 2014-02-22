От Партии Регионов в президентских выборах может участвовать Тигипко

Но для сохранения партии необходимо выдвинуть кандидатуру, которая буде презентовать Юг и Восток Украины. Скорее всего, это будет Сергей Тигипко.

Об этом на правах анонимности Главкому заявил один из высоких партийных функционеров.

"Ни Азаров, ни представители "молодой команды" не могут репрезентовать партию, нужно искать оптимальную кандидатуру", - сказал он.

По словам источника, Тигипко уже имеет поддержку большинства партийных структур.

Как известно, Юлия Тимошенко уже заявила, что будет баллотироваться на предстоящих президентских выборах.