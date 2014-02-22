В сети появилось шокирующее видео стрельбы снайперов по активистам с места событий
19:37, 22 февраля 2014Политика
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В Интенете появилось шокурующее видео стрельбы снайперов по активистам Евромайдана с места событий.
В сети появилось шокирующее видео стрельбы снайперов по активистам с места событий
На сайте испанской газеты Elmundo появилось видео, видео стрельбы непосредственно с места событий.
Напомним, с начала столкновений в Киеве погибли 77 человек.
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