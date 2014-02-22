"Юля! Юля! Моя Дорога! Ми тебе чекаемо!" - Яценюк говорит по телефону с Тимошенко

19:46, 22 февраля 2014
Политика
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Яценюк звонит Тимошенко

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