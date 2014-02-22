Главы МИД Великобритании и Германии договорились помочь Украине получить кредит МВФ

Министры иностранных дел Великобритании и Германии договорились сегодня поддержать новое правительство Украины и способствовать выделению финансирования от Международного валютного фонда.

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Об этом на своем Twitter написал глава МИД Великобритании Вильям Хейг.

"Договорился сегодня с министром иностранных дел Штайнмаером поддержать новое правительство в Украине и помочь с получением жизненно необходимого финансирования от МВФ", - написал он.