Главы МИД Великобритании и Германии договорились помочь Украине получить кредит МВФ

18:20, 22 февраля 2014
Политика
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Также министры согласились поддержать новое правительство Украины.

Главы МИД Великобритании и Германии договорились помочь Украине получить кредит МВФ / Wikimedia

Министры иностранных дел Великобритании и Германии договорились сегодня поддержать новое правительство Украины и способствовать выделению финансирования от Международного валютного фонда.

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Об этом на своем Twitter написал глава МИД Великобритании Вильям Хейг.

"Договорился сегодня с министром иностранных дел Штайнмаером поддержать новое правительство в Украине и помочь с получением жизненно необходимого финансирования от МВФ", - написал он.

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