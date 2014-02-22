Тимошенко вышла на волю

Экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко на машине покинула больницу «Укрзализныци» в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, Тимошенко вывезли с территории медучреждения на автомобиле в 17.40.

Вместе с ней в автомобиле были ее защитники Андрей Кожемякин и Сергей Власенко, которые перед этим прибыли в больницу.

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Экс-премьер-министра встречали около 200 его сторонников, которые начали скандировать "Юля!".

Тимошенко поприветствовала присутствующих, распахнув окно авто. У нее традиционная прическа - заложена вокруг головы коса.

Никто никаких заявлений и комментариев для прессы не делал.