Налоговая милиция Киева присягнула на верность народу - заявление
В своем заявлении налоговая милиция призвала граждан совместными усилиями обеспечить правопорядок в государстве.
Налоговая милиция Киева присягнула на верность народу.
Об этом говорится в заявлении, переданном в УНИАН.
«Личный состав налоговой милиции ГУ Миндоходив в Киеве уверяет , что в этот сложный момент новейшей истории Украины он служит исключительно украинскому народу», - отмечают налоговики.
«Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших и осуждаем противоправное применение огнестрельного оружия в мирных митингующих» , - добавляют они.
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По их убеждению , переход к парламентско -президентской форме правления не должен создать хаоса , поставить общество в условия беспорядка и произвола
Налоговая милиция призывает граждан совместными усилиями обеспечить правопорядок в государстве , не допустить уничтожения государственной инфраструктуры , которая создавалась годами и всегда будет нужна народу Украины .
«Обязуемся не выполнять преступные приказы и не применять оружие против своего народа. Как офицеры обещаем стоять на защите экономической безопасности Украины , свободы и жизни ее граждан» , - говорится в заявлении , подписанном особым составом налоговой милиции ГУ Миндоходив в Киеве.