Налоговая милиция Киева присягнула на верность народу - заявление

Налоговая милиция Киева присягнула на верность народу.

Об этом говорится в заявлении, переданном в УНИАН.

«Личный состав налоговой милиции ГУ Миндоходив в Киеве уверяет , что в этот сложный момент новейшей истории Украины он служит исключительно украинскому народу», - отмечают налоговики.

«Мы склоняем головы перед светлой памятью погибших и осуждаем противоправное применение огнестрельного оружия в мирных митингующих» , - добавляют они.

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По их убеждению , переход к парламентско -президентской форме правления не должен создать хаоса , поставить общество в условия беспорядка и произвола

Налоговая милиция призывает граждан совместными усилиями обеспечить правопорядок в государстве , не допустить уничтожения государственной инфраструктуры , которая создавалась годами и всегда будет нужна народу Украины .

«Обязуемся не выполнять преступные приказы и не применять оружие против своего народа. Как офицеры обещаем стоять на защите экономической безопасности Украины , свободы и жизни ее граждан» , - говорится в заявлении , подписанном особым составом налоговой милиции ГУ Миндоходив в Киеве.