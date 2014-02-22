Макеенко поручил председателям РГА в Киеве организовать патрулирование улиц

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, этим документом он поручил председателям районных в Киеве государственных администраций организовать патрулирование улиц, площадей, других общественных мест в соответствующих районах с привлечением общественных добровольных формирований и отрядов по охране общественного порядка, членов добровольных народных дружин, сотрудников милиции и лиц, которые на добровольных началах изъявили желание осуществлять патрулирование, реагируя на действия, которые содержат признаки уголовных и административных правонарушений путем задержания и направление лиц, совершивших указанные правонарушения, в органы внутренних дел.

Кроме того, согласно распоряжению КГГА, будут образованы районные штабы по соблюдению общественного порядка. В состав штаба войдут представители органов внутренних дел, районных в Киеве госадминистраций, общественных организаций, общественных добровольных формирований и отрядов по охране общественного порядка.

Районные штабы по соблюдению общественного порядка постоянно информировать Городской оперативный штаб по обеспечению устойчивой жизнедеятельности города о состоянии организации охраны общественного порядка в соответствующем районе, отметили в пресс-службе.