В ВР появился проект постановления о возвращении «Межигорья» в госсобственность

Народные депутаты от «Свободы» зарегистрировали в Верховной Раде проект постановления «О возвращении резиденции «Межигорье»в государственную собственность».

Как сообщили УНИАН в пресс - службе ВО «Свобода», авторами соответствующего документа являются депутаты Игорь Мирошниченко, Андрей Тягнибок, Андрей Мохник, Игорь Шило, Алексей Кайда, Юрий Сиротюк, Олег Гелевей и Андрей Ильенко.

Комментируя соответствующий шаг парламентариев, Мирошниченко отметил: «Заповедник Януковича - это исторические земли. Одновременно это яркий пример тщеславия и коррупции. С одной стороны, это имение кровавого тирана, а с другой - государственное имущество, не должно быть уничтожено. Именно поэтому мы зарегистрировали проект постановления «О возвращении резиденции «Межигорье» в государственную собственность». На наш взгляд, это - оптимальный вариант».

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По мнению депутата, «там может быть или детская больница будущего, которая так и не была построена, несмотря на то, что миллионы украинцев перечисляли на нее свои средства, или приют или что-то другое, что позволит обездоленным людям получить поддержку от государства».

Также эти же депутаты зарегистрировали проект постановления «О введении моратория на отчуждение государственного и коммунального имущества».

По словам Мирошниченко, документ не позволяет отчуждать имущество и осуществлять другие процедуры государственных и коммунальных предприятий до окончания социально-политического кризиса в Украине.

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«Почему мы это делаем? Потому что представители режима Януковича пытаются срочно приватизировать государственные объекты в Крыму, чтобы затем в судах отстоять свое право собственности. Очевидно, что приватизировать они их будут не на себя, а на подставных лиц, поэтому очень сложно будет проконтролировать, чтобы все было законно. В связи с этим возникла необходимость установления моратория на отчуждение имущества и недвижимости, принадлежащих государству», - прокомментировал причины подготовки проекта постановления Мирошниченко.

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