Кличко обратился к митингующим с просьбой не препятствовать проходу депутатов в ВР
15:33, 22 февраля 2014Политика
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Лидер "УДАРа" Виталий Кличко обратился к протестующим, которые пришли в Верховную Раду, с просьбой не препятствовать проходу депутатов, журналистов и сотрудников парламента в ВР.
Олег Тягнибок и Виталий Кличко
Об этом он заявил, выступая на митинге у стен парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».
"Хочу обратиться к каждому. Сейчас нужно сохранять спокойствие и толерантность. Пожалуйста, дайте людям выходить и заходить. Нам важен каждый голос. Чтобы депутаты от Партии регионов не боялись приходить, и мы могли принять необходимые для страны решения", - обратился Кличко к митингующим.
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