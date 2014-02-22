Кличко обратился к митингующим с просьбой не препятствовать проходу депутатов в ВР

Об этом он заявил, выступая на митинге у стен парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

"Хочу обратиться к каждому. Сейчас нужно сохранять спокойствие и толерантность. Пожалуйста, дайте людям выходить и заходить. Нам важен каждый голос. Чтобы депутаты от Партии регионов не боялись приходить, и мы могли принять необходимые для страны решения", - обратился Кличко к митингующим.