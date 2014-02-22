Кличко обратился к митингующим с просьбой не препятствовать проходу депутатов в ВР

15:33, 22 февраля 2014
Политика
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Лидер "УДАРа" Виталий Кличко обратился к протестующим, которые пришли в Верховную Раду, с просьбой не препятствовать проходу депутатов, журналистов и сотрудников парламента в ВР.

Олег Тягнибок и Виталий Кличко

Об этом он заявил, выступая на митинге у стен парламента, сообщили УНИАН в пресс-службе «УДАРа».

"Хочу обратиться к каждому. Сейчас нужно сохранять спокойствие и толерантность. Пожалуйста, дайте людям выходить и заходить. Нам важен каждый голос. Чтобы депутаты от Партии регионов не боялись приходить, и мы могли принять необходимые для страны решения", - обратился Кличко к митингующим.

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