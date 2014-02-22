Тигипко призвал руководство ПР не втягивать партию в авантюру

«Сама постановка этого вопроса преступна. Попытка решить насущные экономические и политические вопросы путем федерализации приведет к разделению, и возможно, даже, к ликвидации страны. Это ужасный сценарий, но есть силы, которые очень хотят воплотить его в жизнь», - говорится в заявлении Тигипко, которое есть в распоряжении «Главкома».

«Я допускаю, что среди участников этого процесса есть люди, которые искренне заблуждаются, именно к ним, к здоровым силам партии я обращаюсь: давайте решать горячие проблемы с холодной головой. Нам нужна не федерализация, а реформа местного самоуправления. Люди должны избирать сами своих региональных руководителей, местные органы власти должны иметь больше полномочий. Необходимо изменить принцип формирования местного и центральных бюджетов Деньги, заработанные в регионах, должны оставаться на местах в значительной своей части. В этом случае территории будут заинтересованы в своей региональной экономике, создании новых рабочих мест и привлечении инвесторов. Одновременно с этим нужно провести жесточайшую борьбу с коррупцией на всех уровнях. Всем нужно опомниться, остановиться и принять серьезные, взвешенные решения. В наших руках судьба страны», - отметил Тигипко.

Он обратился к руководству Партии регионов: «Спекуляции на эмоциях до добра не доведут. Партийные лидеры обязаны вернуть партийную жизнь в конструктивное русло. Не втягивайте свою политическую силу в политическую авантюру. За вами человеческие судьбы!».

Напомним, в Харькове проходит съезд депутатов всех уровней из юго-восточных областей и Автономной Республики Крым, инициированный всеукраинским общественным союзом «Украинский фронт», который создали Геннадий Кернес и Михаил Добкин.