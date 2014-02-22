На открытии съезда в Харькове Добкин заверил, что не собирается раскалывать страну

12:53, 22 февраля 2014
Политика
0

Сейчас с трибуны съезда выступают делегаты из разных областей.

В Харькове заверяют, что сепаратизма на съезде не будет / ЕвроМайдан / facebook.com

В Харькове начался съезд депутатов юго-восточных регионов Украины и АР Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, Президента Украины Виктора Януковича на съезде пока нет.

В зале Дворца спорта разместились несколько тысяч делегатов съезда, в частности, депутаты Верховной Рады, руководство областных администрации и областных советов Донецкой, Луганской, Днепропетровской областей. Присутствуют и депутаты Госдумы России, губернаторы нескольких российских областей, также генконсул России в Харькове Сергей Семенов.

Читайте такжеМэр и горсовет Мариуполя отказались поддержать съезд Добкина

Председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин, открывая съезд, сказал, что присутствует около 3,5 тысячи депутатов из юго-восточных регионов Украины. Добкин подчеркнул, что съезд не является сепаратистским. «Мы не собираемся раскалывать страну, мы собираемся ее сохранить», - заверяет он.

Сейчас с трибуны съезда выступают делегаты из разных областей.

На проспекте Маршала Жукова, перед Дворцом спорта ведется трансляция съезда на больших экранах, там собралось несколько тысяч человек. Движение транспорта по проспекту перекрыто.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter