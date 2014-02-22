На открытии съезда в Харькове Добкин заверил, что не собирается раскалывать страну

В Харькове начался съезд депутатов юго-восточных регионов Украины и АР Крым.

Как передает корреспондент УНИАН, Президента Украины Виктора Януковича на съезде пока нет.

В зале Дворца спорта разместились несколько тысяч делегатов съезда, в частности, депутаты Верховной Рады, руководство областных администрации и областных советов Донецкой, Луганской, Днепропетровской областей. Присутствуют и депутаты Госдумы России, губернаторы нескольких российских областей, также генконсул России в Харькове Сергей Семенов.

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Председатель Харьковской ОГА Михаил Добкин, открывая съезд, сказал, что присутствует около 3,5 тысячи депутатов из юго-восточных регионов Украины. Добкин подчеркнул, что съезд не является сепаратистским. «Мы не собираемся раскалывать страну, мы собираемся ее сохранить», - заверяет он.

Сейчас с трибуны съезда выступают делегаты из разных областей.

На проспекте Маршала Жукова, перед Дворцом спорта ведется трансляция съезда на больших экранах, там собралось несколько тысяч человек. Движение транспорта по проспекту перекрыто.