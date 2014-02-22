Майдан должен больше доверять лидерам оппозиции - Сикорский

Майдан должен больше доверять лидерам оппозиции, считает министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

В интервью Gazeta Wyborcza он сказал: "Майдан имеет больше причин верить в оппозицию теперь, чем более 10 часов тому назад, потому что оппозиция добилась отмены диктаторской конституции и значительного ограничения полномочий Президента. Думаю, что авторитет лидеров оппозиции должен теперь вырасти".

По словам Сикорского, подписанное в Киеве соглашение не устанавливает каких-то конкретных сроков, в течение которых митингующие должны освободить Майдан Незалежности.

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"Нужно рассчитывать на то, что в меру того, как конституционный процесс будет прогрессировать, будет новое правительство, то сами митингующие могут прийти к выводу что их постулаты могут быть выполнены", - сказал министр.

Как сообщал УНИАН, 21 февраля Президент Виктор Янукович и лидеры оппозиции Виталий Кличко, Арсений Яценюк и Олег Тягнибок подписали соглашение об урегулировании кризиса в Украине.

Стороны договорились о том, что в течение 48 часов после подписания соглашения будет принят специальный закон, который возобновит действие Конституции Украины 2004 года (это условие позже в тот же день выполнила Верховная Рада - УНИАН).

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Также подписанты заявили о намерении создать коалицию и сформировать правительство национального единства в течение 10 дней.

Конституционная реформа, которая будет уравновешивать полномочия Президента, правительства и парламента, будет начата немедленно и завершена в сентябре 2014 года.

Президентские выборы, как говорится в соглашении, будут проведены сразу после принятия новой Конституции, но не позднее декабря 2014 года.

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Кроме того, расследование актов насилия будет проведено под общим мониторингом власти, оппозиции и Совета Европы, отмечается в соглашении.

Верховная Рада, согласно подписанному договору, приняла третий закон об освобождении от ответственности, который будет распространяться на те же правонарушения, что и так называемый закон об амнистии от 17 февраля.