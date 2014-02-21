В АП считают, что градус напряжения в обществе постепенно будет снижаться

Об этом он заявил журналистам во время брифинга в пятницу.

«Я думаю, что постепенно градус напряжения в обществе будет снижаться. Я не могу сказать, что это произойдет очень быстро. Но все же я надеюсь, что все процессы будут возвращаться в рамки законодательства. Потому что фактически у нас и на западе страны, и в центре, и на юго-востоке уже начались такие центробежные процессы, которые могли бы разрушить целостность нашего государства. Я надеюсь, что сейчас, с реализацией этого соглашения, подобные явления будут постепенно ослабевать», - сказал Андрей Клюев.

«Целостность страны для нас - самое важное. Мы должны сделать все, чтобы подобные угрозы больше никогда не возникали», - подчеркнул Глава Администрации Президента Украины.