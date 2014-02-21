Левочкина на шестом месяце беременности пришла голосовать в Раду

Депутат Верховной Рады от Партии регионов Юлия Левочкина пришла на заседание парламента, несмотря на шестой месяц беременности, сообщает ukranews.com.

Напомним, что 21 февраля Верховная Рада решила работать без выходных до разрешения политического кризиса и затем приняла постановление, в котором обязала Службу Безопасности Украины отменить антитеррористическую операцию и запретила Министерству Внутренних Дел использовать оружие и обязав власти вывести силовиков из правительственного квартала. 22 февраля депутаты продолжила заседание, причем оно проходило очень оживленно, которые переросли в потасовку. Пока в заседании объявлен перерыв, тем временем правоохранители покинули правительственный квартал.

По данным Министерства здравоохранения в ходе столкновений 18 до 21 февраля в Киеве погибло 77 человек, 371 человек госпитализирован и 210 травмированы.

Юлия Левочкина - сестра бывшего главы Администрации президента Сергея Левочкина, который после эскалации политического кризиса ушел в отставку.