СБУ обещает привлечь сепаратистов к уголовной ответственности

Об этом говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте СБУ.

В СБУ подчеркивают, что ситуация, сложившаяся на сегодняшний день в Украине, свидетельствует о попытках отдельных политиков, представителей органов местного самоуправления, лидеров общественных объединений, радикально настроенных лиц, создать основу для эскалации гражданского конфликта, распространения автономистских и сепаратистских настроений среди населения, что может привести к прекращению существования нашего государства как унитарного и потере им государственного суверенитета.

«Отдельные депутаты разных уровней начали вести сепаратные переговоры с представителями иностранных государств. Уже открыто проходят консультации о возможном разделе страны на несколько частей в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины», - отмечается в сообщении. В СБУ считают, что это может привести к эскалации противостояния между различными слоями населения, разжиганию национальной или религиозной вражды и военного конфликта.

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«Учитывая изложенное, Службой безопасности будут приниматься жесткие меры по пресечению посягательств на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и привлечению причастных к такой деятельности лиц к уголовной ответственности», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, завтра, 22 февраля, в 12.00 в помещении харьковского Дворца спорта ст. м. Маршала Жукова) запланирован съезд депутатов всех уровней из юго-восточных регионов Украины, АР Крым и г. Севастополя. Инициатором съезда выступает Всеукраинский общественный союз «Украинский фронт», образованный в Харькове 1 февраля.

Сегодня, 21 февраля, народный депутат Украины Николай Томенко призвал Службу безопасности Украины, Генпрокуратуру предупредить, а в случае необходимости, арестовать всех сепаратистов, проводящих съезд в Харькове.

Он отметил, что "сегодня Добкин (председатель Харьковской ОГА) созывает в Харькове съезд сепаратистов, а Константинов (председатель ВС АРК) в Москве собирает заседание ВС (видимо, речь идет о российской думе - УНИАН) о переходе территорий Украины под юрисдикцию России".

Он, обращаясь к СБУ и Генпрокуратуре, предложил предупредить, "а в случае необходимости, арестовать всех сепаратистов".