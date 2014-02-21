ВР сегодня может рассмотреть вопрос о возвращении к Конституции 2004 года - Мирошниченко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в комментарии журналистам.

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Мирошниченко сказал, что соответствующий законопроект уже наработан и есть в парламенте.

“Мы работали вместе с нашими коллегами от оппозиции. Он предусматривает редакцию закона 2222, который вносит изменения в Конституцию в 2004 году с учетом поправок, которые мы проголосовали в 2011 году и в 2013 году”, - отметил депутат.

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Он сказал, что речь идет, в частности, об усилении роли парламента в части контрольных функций и синхронизации выборов местных советов, парламента и Президента.

“Консенсус здесь существует. Никаких попыток манипулировать процессом принятия этого закона нет. Этот закон является в известной мере сомнительным, с точки зрения чистоты юридической процедуры, но в условиях, когда погибают люди, мы должны принимать политические решения и желательно, чтобы они были приняты конституционным большинством”, - сказал Мирошниченко.