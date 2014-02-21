В Сумах более тысячи человек блокируют ОГА: активисты выдвинули требования

Как передает корреспондент УНИАН, так как входы в здание облсовета со стороны площади Независимости закрыты изнутри деревянными щитами, горожане стоят возле «черного» хода.

При этом за металлической оградой под зданием находится строй из около сотни правоохранителей в шлемах, со щитами и резиновыми дубинками.

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Сумской Майдан требует добровольной отставки губернатора, начальника УМВД, глав областной прокуратуры и СБУ, а также расформирования фракций Партии регионов и КПУ в областном и городском советах. Также люди требуют вывести из здания и с территории облсовета правоохранителей, как это уже было сделано в других областях Украины, а от городского головы Сум Геннадия Минаева – обеспечить свободный вход граждан в админздание.

Собравшиеся намерены стоять здесь до тех пор, пока не уйдут правоохранители, при этом они готовы всех впускать и никого не выпускать из здания до выполнения этого требования.