Министры ЕС пошли на Майдан

Об этом сообщил в своем Твиттере Радослав Сикорский.

"Вместе с Ф.-В.Штайнмайером отправились на встречу с активистами Майдана чтобы обсудить проект соглашения", - написал он.

Напомним, сегодня всю ночь продолжались переговоры с представителями украинской власти и оппозиции, которые провели руководители МИД Франции, Германии и Польши Лоран Фабиус, Франк-Вальтер Штайнмайер и Радослав Сикорский.

Читайте такжеВ АП договорились о парафировании Соглашения по урегулированию кризиса, его подпишут сегодня в 12.00В АП заявили, что стороны пришли к согласию относительно парафирования Соглашения по урегулированию кризиса и подписание документа ожидается в 12.00 в Администрации Президента Украины.

О дальнейшей судьбе соглашения пока ничего не известно.