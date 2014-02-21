Янукович инициирует досрочные президентские выборы

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на официальном сайте Президента.

"В эти трагические дни, когда Украина понесла такие тяжелые потери, когда погибли люди по обе стороны баррикад, считаю своим долгом перед светлой памятью погибших заявить - ничего нет важнее человеческой жизни. И нет таких шагов, которые бы мы все вместе не должны были сделать, чтобы восстановить мир в Украине", - сообщается в заявлении.

Также он объявил шаги для избежания дальнейших жертв - досрочные выборы, возвращение к Конституции 2004 года, формирование правительства национального доверия.

Читайте такжеПредставитель Президента пообещал, что все услышат очень хорошую обнадеживающую информацию"Заявляю о том, что я инициирую досрочные президентские выборы.

Я инициирую также возвращение к Конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики.

Призываю к началу процедуры формирования правительства национального доверия", - заявил Янукович.