Во Львове объявлен трехдневный траур

11:50, 21 февраля 2014
Политика
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Город обратился ко всем общественным заведениям с просьбой ограничить проведение развлекательных мероприятий и сделать тише музыкальное сопровождение.

У Львові оголошено триденну жалобу / REUTERS

В связи с гибелью украинцев в Киеве, городской голова Львова Андрей Садовый сегодня объявил в городе трехдневный траур. 

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета. 

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«Город обращается ко всем общественным заведениям ограничить проведение развлекательных мероприятий, сделать тише музыкальное сопровождение. Одновременно по городу будет развешены флаги с траурными лентами», - отмечается в сообщении.

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