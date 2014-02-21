Добкин может ввести на территории Харьковской области специальный режим

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, об этом сказал Добкин 20 февраля во время прямой линии в редакции газеты «Комсомольская правда» в Украине».

«Как у руководителя гражданской защиты в Харьковской области у меня есть достаточно полномочий для того, чтобы вводить разные режимы. Я не говорю о чрезвычайном положении, потому что это прерогатива Президента Украины. Но есть другие виды специальных режимов, которые позволят нам на законном основании защищать свою территорию», - сказал Добкин.

Он отметил, что если ситуация в стране станет неуправляемой, то единственным легитимным органом на территории региона будет Харьковский областной совет. Губернатор отметил, что облсовет в такой ситуации также будет иметь право провести областной референдум и вынести на него «несколько вопросов».

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«Если ситуация управляемости в стране будет нарушена, то главным и единственным легитимным органом на территории Харьковской области останется областной совет. Мы соберем сессию областного совета, на которой группа депутатов будет предлагать вынести на экстренный всеобластной референдум несколько вопросов. Каких именно - будет зависеть от ситуации. Тогда сами люди на территории Харьковской области определятся, что нам делать в такой сложной ситуации. Это будет решение не областного совета, это будет решение всех жителей нашего региона», - подчеркнул Добкин.