Оппозиционеры Армении "переименовали" площадь Януковича в площадь Нигояна

Молодые активисты в основном аффилированные с Гражданским Договором, новой оппозиционной группой Армении во главе с Николой Пашиняном, обвинили Януковича в столкновениях между милицией и протестующими в Киеве, которые привели к многочисленным жертвам.

Об этом пишет Радио "Свобода".

Фото, размещенное на Araratnews.am указывает, что активисты самовольно решили переименовать площадь Януковича в площадь Сергея Нигояна, украинского протестующего армянского происхождения, которого застрелили в прошлом месяце на улице Грушевского.

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Полиция и местные власти пока не отреагировали на акцию.

Площадь была названа в честь Януковича в 2008 году в знак признания его роли в реконструкции Спитаке, небольшом городке, опустошенном катастрофическим землетрясением в 1988 году. Он провел шесть месяцев там в 1988-1989 годах как глава украинской строительной компании, направленной в зону землетрясения советским правительством.