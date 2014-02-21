Оппозиционеры Армении "переименовали" площадь Януковича в площадь Нигояна
Протестуя против продолжающегося кровопролития в Украине, группа оппозиционных армянских активистов исправила на уличных знаках на площади в центре Спитака (Армения) имя украинского президента Виктора Януковича.
Молодые активисты в основном аффилированные с Гражданским Договором, новой оппозиционной группой Армении во главе с Николой Пашиняном, обвинили Януковича в столкновениях между милицией и протестующими в Киеве, которые привели к многочисленным жертвам.
Об этом пишет Радио "Свобода".
Фото, размещенное на Araratnews.am указывает, что активисты самовольно решили переименовать площадь Януковича в площадь Сергея Нигояна, украинского протестующего армянского происхождения, которого застрелили в прошлом месяце на улице Грушевского.
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Полиция и местные власти пока не отреагировали на акцию.
Площадь была названа в честь Януковича в 2008 году в знак признания его роли в реконструкции Спитаке, небольшом городке, опустошенном катастрофическим землетрясением в 1988 году. Он провел шесть месяцев там в 1988-1989 годах как глава украинской строительной компании, направленной в зону землетрясения советским правительством.