Эштон: ЕС не отказывается от ассоциации с Украиной
05:46, 21 февраля 2014Политика
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Предложение Евросоюза о подписании Соглашения об ассоциации с Украиной остается в силе.
ЕС не отказывается от ассоциации с Украиной / Фото : REUTERS
Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, пишет ИТАР-ТАСС.
"Наше предложение о политической ассоциации и экономической интеграции остается на столе, равно как и наша приверженность содействию контактов между людьми", - сказала она журналистам по окончании экстренной встречи глав МИД 28 стран ЕС по Украине.
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