Эштон: ЕС не отказывается от ассоциации с Украиной

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон, пишет ИТАР-ТАСС.

"Наше предложение о политической ассоциации и экономической интеграции остается на столе, равно как и наша приверженность содействию контактов между людьми", - сказала она журналистам по окончании экстренной встречи глав МИД 28 стран ЕС по Украине.