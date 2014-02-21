Ризаненко: депутаты дали сигнал коллегам - поспешить на отплывающий корабль

Об этом в комментарии УНИАН рассказал народный депутат от партии УДАР Павел Ризаненко.

По его словам, самое главное в принятии постановления об осуждении насилия в Украине, что привело к человеческим жертвам, не в тексте документа.

"Самое главное не в тексте постановления, а в тех сигналах, которые им посылаются. Главный из них, тем депутатам, которых сегодня не было в сессионном зале Верховной Рады, - нужно поспешить на отплывающий корабль", - сказал он.

Вторым же важнейшим посылом стал сигнал правоохранителям, "всем тем ВВ-шникам и "беркутовцам", кто хочет пойти с позиций, но которым нужно юридическое основание для невыполнения преступных приказов".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины на своем экстренном заседании 20 февраля приняла постановление, которым осудила применение насилия, что привело к гибели граждан Украины, пыток, истязаний и других преступлений против человечности. За соответствующее решение проголосовали 236 народных депутатов Украины.