Богословская: утром в ВР будет еще больше регионалов, чтобы проголосовать за Конституцию

Об этом она сообщила в комментарии УНИАН.

Богословская считает , что нет опасности того, что за ночь с регионалами «поработают» представители Администрации Президента. и они откажутся поддерживать решение о возвращении к Конституции 2004 года и другие решения, которые будет выдвигать оппозиция.

«Нет, ситуация в другом. Те, кто сегодня был, все проголосуют Конституцию и завтра. Завтра увеличится количество регионалов. Сегодня многие не смогли доехать. Они были утром, но им сказали, что заседание парламента не будет, и они уехали. Многие хотят присоединиться», - отметила политик.

Богословская подчеркнула, что прошел слух о том, что «несколько серьезных групп хотят проголосовать за Конституцию (2004 года - УНИАН)».

«Поэтому, если за ночь Президент не распустит Раду, а если он распустит - мы соберемся в другом месте и объявим другую власть, то голосование состоится», - выразила уверенность депутат.

Вместе с тем Богословская уточнила, что Президент не имеет оснований для роспуска парламента, но может пойти на преступление: «Это будет, безусловно, преступление».

Богословская также не уточнила, являються ли те группы, о которых она говорит, так называемыми группами Фирташа и Ахметова в Верховной Раде.