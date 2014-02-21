В оппозиции предлагают регионалам начать думать не о бизнесе, а о судьбе страны

Об этом в комментарии УНИАН рассказал народный депутат от "Батькивщины" Леонид Даценко.

"Думаю, что в их отношении продолжается колоссальное давление и идут угрозы. Но простым украинцам это не понятно и не должно быть понятно. Ведь какие могут быть другие угрозы во время того, что происходит в стране?", - сказал он.

Депутат напомнил, как в четверг утром правоохранители черкасщины заявили, что переходят на сторону людей, а после того, как стемнело, "устроили бойню". "Поэтому сегодня очень важно добиться ухода президента и его губернаторов, иначе кровопролития не остановить", - считает Даценко.

В этой связи, по его мнению, парламентариям от Партии регионов пора определиться. "А то Тигипко и Ко заявляли, что готовы покинуть фракцию ПР и призывали приходить в Верховную Раду спасать Украину. Но в решающий момент вспомнили про свой бизнес, свои семьи и свою шкуру. Им нужно определиться и подумать о судьбе людей и страны", - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, Тигипко, имеющий неформальное влияние на несколько десятков парламентариев из фракции ПР, заявил о формировании внутри фракции Партии регионов антикризисной депутатской группы для урегулирования политического кризиса в стране.

На текущий момент в нее входят 26 парламентариев. Они уже поддержали предложение Тигипко о переизбрании руководства Верховной Рады и формировании нового Кабинета министров во главе с новым премьер-министром.