Политикам надо сделать выбор: войти в историю или вляпаться в нее - нардеп

Об этом в комментарии УНИАН рассказал народный депутат от партии УДАР Виктор Чумак.

По его словам, большинство провластных парламентариев уже сделали свой выбор. И, несмотря на то, что сегодня в сессионном зале были не все, кто изъявил желание совместно с оппозицией работать над выходом из кризиса, завтра в Верховной Раде депутатов будет больше.

«Сегодня сложилась такая ситуация, что всем политикам необходимо сделать выбор: войти в историю или вляпаться в нее… Не исключаю, что кто-то еще может колебаться, но все те, с кем мы уже говорили (народные депутаты от ПР), сознательно идут на этот шаг (вместе с оппозицией принимать необходимые решения в парламенте)… Сегодня трудно сказать, почему не все они были в сессионном зале. Но я точно знаю, что многих физически не было в Киеве. Поэтому мы ждем их завтра. Надеюсь, что среди них будет и Сергей Тигипко со своей группой. Сегодня присутствовали только десять человек из них», - сказал он.

Что касается встречи Сергея Тигипко с лидерами оппозиции и вопросами, которые в ходе этой встречи обсуждались, Виктор Чумак сообщил, что речь шла о технических вопросах: как выходить из сложившейся ситуации.

«Верховная Рада может вернуть режим действия Конституции 2004-го года и должна поменять законы, чтобы привести все в нормальное русло. А дальше нужно формировать Кабмин и определять для него, какие первоочередные шаги делать. Это – главное. И это очень сложно. Поэтому речь шла о том, какую программу действий относительно выхода страны из кризиса необходимо задать новому техническому правительству», - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, Тигипко, имеющий неформальное влияние на несколько десятков парламентариев из фракции ПР, заявил о формировании внутри фракции Партии регионов антикризисной депутатской группы для урегулирования политического кризиса в стране.

На текущий момент в нее входят 26 парламентариев. Они уже поддержали предложение Тигипко о переизбрании руководства Верховной Рады и формировании нового Кабинета министров во главе с новым премьер-министром.