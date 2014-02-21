Переговоры для выхода из кризиса происходят при реальном европейском посредничестве - Яценюк

Об этом журналистам сообщил председатель Политсовета ВО ”Батькивщина” Арсений Яценюк вечером 20 февраля.

«При европейском посредничестве мы можем наработать дополнительный политический план выхода из кризиса. Все зависит от того, будет ли Янукович принимать этот план», - сказал политик.

По словам Яценюка, вечером лидеры оппозиции провели встречу с министром иностранных дел Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, главой МИД Франции Лораном Фабиусом и главой МИД Польши Радославом Сикорски.

«Сейчас они находятся у Виктора Януковича», - отметил он и пояснил, что «речь фактически идет о реальном европейском посредничестве».

«Считаем, что при еевропейском посредничестве мы способны наработать дополнительный политический план, как выйти из этого кризиса», - считает Яценюк.

Он подчеркнул, что сейчас все зависит от Януковича - «будет ли он принимать этот план».