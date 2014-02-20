Порошенко объяснил, почему Рада ушла на перерыв до завтра



Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил журналистам в кулуарах парламента.

Отвечая на вопрос УНИАН относительно того, хватит ли голосов за возврат к Конституции 2004 года, депутат сказал: «Опасность есть всегда. Постановление о возврате к Конституции 2004 года не является согласованной. Как раз ночь остается для того, чтобы мы ее точно согласовали, и мы сделаем все для того, чтобы проголосовать», - заверил Порошенко.

При этом он заметил: «Вы знаете, чем сегодняшнее голосование отличалось? У нас не было неуспешного голосования. Это было первое пленарное заседание, которое в полном соответствии с регламентом провел заместитель председателя ВР Кошулинский. И все голосования были результативными».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, Верховная Рада приняла решение работать непрерывно до урегулирования политического кризиса в Украине.