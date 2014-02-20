В парламенте собрали 150 голосов депутатов за отставку Пшонки - Соболев
23:12, 20 февраля 2014Политика
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Народный депутат Украины Сергей Соболев (фракция «Родина») сказал, что в парламенте собраны необходимые 150 подписей народных депутатов для инициирования вопроса об отставке Виктора Пшонки с должности генерального прокурора Украины.
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Об этом Соболев сказал на канале ICTV.
Он отметил: «В парламенте собраны необходимые 150 подписей для отставки генерального прокурора Украины Виктора Пшонки. Данное постановление будет поставлено на голосование».
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