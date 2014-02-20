Тигипко провел переговоры с Кличко и Яценюком в представительстве Еврокомиссии в Украине

Как отмечается в сообщении, встреча прошла в представительстве Европейского Союза в Киеве.

«Речь шла о поиске путей нормализации ситуации в стране и скорейшего выхода из кризиса», - сообщили в пресс-службе политика. При этом, по данным пресс-службы, Тигипко продолжает политических консультаций в рамках полномочий, предоставленных ему антикризисной депутатской группой.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 февраля, Тигипко, имеющий неформальное влияние на несколько десятков парламентариев из фракции ПР, заявил о формировании внутри фракции Партии регионов антикризисной депутатской группы для урегулирования политического кризиса в стране.

На текущий момент в нее входят 26 парламентариев. Они уже поддержали предложение Тигипко о переизбрании руководства Верховной Рады и формировании нового Кабинета министров во главе с новым премьер-министром.