Обама раскритиковал поведение России и обвинил Путина в неуважении украинцев

Об этом он заявил в мексиканском городе Толука после окончания саммита североамериканских лидеров, передает Укринформ.

"Точка зрения Соединенных Штатов в этом вопросе не заключается в том, чтобы воспринимать это как некую шахматную партию времен "холодной войны", когда мы противостояли с Россией. Наша цель - убедиться, что народ Украины в состоянии принимать решения относительно своей будущей судьбы", - заявил Обама.

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Он подчеркнул, что украинский народ, как и другие народы мира, должен иметь бесспорные права на свободу слова, свободного собрания, справедливых и честных выборов. "Путин имеет другой взгляд на многие из этих вопросов, и я не думаю, что в этом есть секрет", - отметил президент США.

Он также призвал политических лидеров в Киеве продолжать диалог и создать переходное правительство. "Я надеюсь, что перемирия можно достичь", - сказал Обама.