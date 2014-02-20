МИД Италии увидел среди майдановцев экстремистов, но санкции все равно будут

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом заявила министр иностранных дел Италии Эмма Бонино после экстренного заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которые обсуждали введение санкций.

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”Мы приняли решение вместе с тремя министрами, которые в Киеве (главы МИД Польши, Германии и Франции сегодня находятся в столице Украины - УНИАН), и это будет согласовано в следующие несколько часов - будет введен визовый запрет и заморожены финансовые активы тех, кто ответственен за насилие. Мы также - и это очень важно - откроем визы для представителей гражданского общества, раненых людей и диссидентов (протестантов), и мы готовы оказать гуманитарную помощь”, - сказала Бонино.

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”Мы также приняли решение о критического диалога с россиянами, но первым приоритетом является остановить Украину от взрыва. Наша позиция такова - с властью приходит и ответственность - именно режим и правительство ответственны за события. Но мы должны признать, что определенные группы экстремистов проникли в ряды протестующих. И мы не можем делать вид, что этого не видим”, - добавила глава итальянской дипломатии.