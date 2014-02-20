Киевстар объяснил перебои в работе мобильной связи

Об этом сказано в сообщении крупнейшего украинского оператора мобильной связи «Киевстар», опубликованном в Facebook.

«На данный момент увеличилось количество звонков и возросла нагрузка на сеть в некоторых районах Киева», - сообщает оператор.

В свою очередь, многие пользователи социальной сети жалуются на полное отсутствие связи в сети в некоторых районах Киева.

При этом в компании утверждают, что сеть работает в обычном режиме и опровергают информацию о получении распоряжений относительно ограничения услуг связи.

«Сейчас нет правовых условий для ограничения работы сети. Никаких особых или специальных требований о порядке предоставления услуг мы не получали», - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, 18 февраля в Киеве возобновилось противостояние полицейских и митингующих. С вечера 18 февраля и до сих пор "Беркут" штурмует Майдан. Сообщается о десятках погибших и более тысячи раненых.

С 19 февраля в центре Киева из-за пожара, возникшего в Доме профсоюзов на Майдане Независимости, наблюдаются перебои в работе мобильной связи крупнейших украинских операторов мобильной связи.